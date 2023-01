GF VIP | Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme nel letto | scatta il primo bacio dopo la puntata di ieri sera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nonostante inabbia detto: “È carina ma non potrei mai avere una storia con lei”,Dalal termine della diretta, è andato a dormire con. I due hanno chiacchierato a lungo prima di andare ae poi si sarebbero nascosti sotto le coperte. Ma dai video fatti circolare sui social sembrerebbe che tra i due ci sia stato qualcosa. Il chiarimento Prima di trascorrere la nottei due hanno parlato a lungo e, per chiarire quanto detto inavrebbe precisato: “Io so che dentro sei una bella persona. Mostrati anche per quello che sei, mostrati per la bella persona che penso che tu sia”. Uno scambio pacato tra i due che hanno dimostrato di ...