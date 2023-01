Gf VIP nomination | chi sono i nominati di ieri sera 9 gennaio? Tutti i voti

Mediaset Infinity

...il calciatore Andrea Maestrelli torna a far parlare di sè anche nella casa del Grande Fratello. ... Durante un forte faccia a faccia, a causa di unanon gradita da parte dell'attrice, il ...Nessun eliminato, in chiusura dell'ultimo televoto indetto che ha invece decretato il preferito prima delle nuove. Grande Fratello7, 27a puntata: il preferito Nella sfida al televoto ... Chi è in nomination al GF Vip Dana, Nikita e Murgia al televoto - Grande Fratello Vip Grande Fratello VIP ieri sera: ecco chi sono i concorrenti in nomination puntata di lunedì 9 gennaio 2023 e chi è stato eliminato ...Al Grande Fratello Vip ieri sera ha fatto il suo ritorno Sonia Bruganelli ... che è stata resa immune dalle nomination. L’influencer ha avuto anche il compito di mandare direttamente in sfida uno dei ...