GF Vip | Luca Onestini è fidanzato | Bea esce allo scoperto | la dedica

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 10 gennaio 2023)è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 7 professandosi single, tanto che all’inizio si è avvicinato a Nikita Pelizon e successivamente a Oriana Marzoli. Le ha rifiutate entrambe, rimanendo però amico di Oriana, ma non ha mai spiegato il motivo se non affermando che non vuole avere nulla nella Casa, a meno che non perda la testa per qualcuna. Fonti affidabili, tuttavia, sostengono chesiacon una ragazza estranea al mondo dello spettacolo che stanotte si è fatta viva sui social. GF Vip 7,? Spunta una ragazza di nome Bea I telespettatori più attenti del GF Vip 7 hanno notato chenon sono ha rifiutato tutte le avances di Nikita e Oriana, ma addirittura quando si fa ...