GF Vip Clizia Incorvaia mette in guardia Tavassi Nicole Murgia è troppo maliziosa non illudere mia sorella

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’atteggiamento un po’ ambiguo diha fatto storcere il naso a, che vede in lei un pericolo per lae gli “incorvassi”, ovvero per la coppia formata da Micol – Edoardo. L’ex gieffina è entrata nella casa durante la diretta di lunedì 9 gennaio per fare chiarezza.

DiLei

...tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli sono entrati anche nella Casa del 'Grande Fratello' , ... Leggi AncheIncorvaia mette in guardia Edoardo Tavassi: 'Sii onesto con Micol' Leggi Anche Micol ...GFIncorvaia contro Tavassi: 'Murgia troppo maliziosa, non illudere mia sorella'. La reazione di Micol però stupisce tutti GF, Sonia Bruganelli provoca Signorini: 'Eri una persona ... “GF Vip”, Clizia Incorvaia cambia look: il nuovo taglio è il must have di stagione Clizia Incorvaia è entrata al GF Vip per mettere in guardia sua sorella Micol in merito all'amicizia tra Edoardo Tavassi e Nicole Murgia.Nel televoto di questa settimana chi è il concorrente che vuoi eliminare dalla Casa del GF Vip tra Dana, Nicole e Nkita Vota il sondaggio ...