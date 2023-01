GF Vip | bacio tra Daniele e Oriana | cosa è successo sotto le coperte

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ieri sera, 9 gennaio 2023, è andata in onda la puntata numero 27 del Grande Fratello Vip, che ha visto tra i suoi protagonisti ancheMarzoli, l'influencer venezuelana che da un po' di tempo ha sconvolto gli equilibri della casa. Senza dubbio il fascino della bionda non è rimasto in secondo piano, e sono diversi i concorrenti che hanno provato ad avvicinarsi a lei, da Antonino a Luca Onestini, fino aDal Moro. Quest'ultimo, però, non si era mai dichiarato apertamente per la ragazza, anzi, ieri ha ribadito che non vedeva un futuro con lei, perché troppo concentrata sul suo aspetto fisico e sulla sua bellezza esteriore. Subito dopo la diretta, però,si è confidata con Edoardo Donnamaria, dicendo che Dal Moro per lei aveva mostrato un interesse solo fisico. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi, però, ha confermato ...

