GF Vip | Alfonso Signorini | “Sonia Bruganelli ha conosciuto un bono a New York” La reazione di Paolo Bonolis

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 10 gennaio 2023), moglie dilis, ieri sera è tornata nello studio del Grande Fratello Vip dopo una vacanza a New, insieme al marito,lis, dove sono andati per conoscere il nuovo arrivato in famiglia, il piccolo Sebastiano, e trascorrere le vacanze natalizie.non ha nascosto al pubblico di aver sentito la mancanza della. I due, però, nonostante lei fosse oltreoceano si sono scambiati dei messaggi. “Questa donna mi è mancata, nonostante tutto, mi sei mancata un sacco. Però Newti ha fatto bene, hai una bella cera. A proposito di New, cara, so che hai fatto molto shopping. So che hai svaligiato il ...