“GF Vip 7” | Signorini legge un importante comunicato ai Vipponi | “Seri provvedimenti”

Leggi su tvzap

(Di martedì 10 gennaio 2023) News Tv. La puntata di lunedì 9 gennaio 2023 è stata ancora una volta piena di colpi di scena. Un segno evidente di come al Grande Fratello Vip continui ad andare bene la messa in onda una sola volta alla settimana. In questa maniera infatti il conduttore, Alfonso, ha tanti filoni narrativi su cui focalizzare l’attenzione. E non soltanto le continue discussioni di Dana Saber con gli altri. Sul finale il padrone di casa ha letto anche undel “GF Vip” ai concorrenti. Ecco di cosa si tratta… Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Wilma Goich sbotta: “Ma come si permette?” Grande Fratello Vip 7, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, è andato in onda ieri sera, lunedì 9 gennaio, su Canale 5, con la sua ventisettesima puntata. L’appuntamento ha segnato il ...