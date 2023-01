“GF Vip 7” | Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a letto insieme dopo la puntata | il video

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tv News. Unaricca di colpi di scena e ilnon è stato da meno. Finalmente è successo: due amatissimi vipponi si sono lasciati andare e hanno trascorso la notte. Stiamo parlando diDalil due di picche in diretta, l’ex tronista pare abbia cambiato idea sulla giovane: “È carina ma non potrei mai avere una storia con lei”, aveva detto; poi in tarda serata, i due sono tornati a parlare ed è successo quello che molti attendevano. Di mezzo c’erano le coperte, ma i rumori tradiscono una certa passionee Dal. Vediamo cos’è successo… Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Signorini legge un importante comunicato ai Vipponi: “Seri provvedimenti” ...

Grande Fratello

... ti ritrovo bimbomin*** che balli con la Salemi' La comunicazione Più vole i concorrenti del Grande Fratellosono stati richiamati all'ordine, in particolare Luca Onestini espesso parlano ...Al Grande Fratelloc'è una enorme tensione traMarzoli e Daniele Dal Moro . La concorrente di origine venezuelana sembra essere molto attratta dall'ex tronista , tanto che non perde occasione per ... Una serata difficile per Oriana Marzoli e Luca Onestini - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Al Grande Fratello Vip c’è una enorme tensione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La concorrente di origine venezuelana sembra essere molto attratta dall’ex tronista, tanto ...Nel televoto di questa settimana chi è il concorrente che vuoi eliminare dalla Casa del GF Vip tra Dana, Nicole e Nkita Vota il sondaggio ...