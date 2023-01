GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 27 | “Ma quale vittima?”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Amici e amiche non venitemi a dire che credete davvero che Dana sia una poveradel branco. Cioè lei è entrata carica a pallettoni e dopo ventiquattro ore aveva già litigato con metà dei vipponi. Dice cose pesantissime, volgari e cattive e poi si isola facendo la. Ma dopo 20 anni di reality a me non freghi cara Dana. È una gran provocatrice, che per carità in un reality ci sta. I personaggi “cattivi” sono il sale di questi programmi, ma a me piacciono le cattive che mantengono il punto non quelle che lanciano il sasso e poi nascondono le mani. Vuoi fare la str**za? Perfetto va benissimo ma falla fino in fondo! Non piangere poi in un angolino se gli altri ad una certa ti rispondono. In più non accetto si paragoni Dana a Marco Bellavia, perché sono davvero due cose diverse. Marco non ha mai provocato e non è mai stato cattivo con nessuno a ...