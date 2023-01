Gf Vip 7 | la migliore amica di Nicole Murgia a proposito della bomba lanciata da Andrea Maestrelli | “So tutto di lei ma questa storia non la conoscevo”

Leggi su isaechia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo le vicende che hanno coinvoltodurante la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 7, una sua caraè accorsa in soccorso prendendo le difese dell’attrice romana. Si tratta di Federica Riccardi, moglie del calciatore Alessio Cerci, che è stata ospite di Casa Pipol, dove ha sostenuto che la ‘vippona‘ sia stata presa di mira da alcuni concorrenti: La prima settimana è stata accolta molto bene dai ragazzi, si è integrata nel gruppo perché lei è così, è molto solare. Piano piano ovviamente iniziano ad uscire fuori le dinamiche fino a che ci troviamo, come insettimana, al centro di un casino che in realtà non so da dove esce fuori. Mi sembra che lei sia stata presa di mira un po’ all’improvviso. Innanzi, Federica fa riferimento al caso riguardante il gesto ...