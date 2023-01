Gf Vip 7 | Ginevra Lamborghini torna a parlare di Antonino Spinalbese | “Odio definire le cose | ma siamo amici” Poi svela come reagirebbe se lui la corteggiasse

Leggi su isaechia

(Di martedì 10 gennaio 2023)è intervenuta al Gf Vip Party, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato del rapporto con, che aveva fatto sognare i fan #gintonic: A me pare che i gintonic esistano! I gintonic sono mutaforma! Iole. Diciamo che io e. Sicuramente durerà anche fuori. Semi? Il problema è che tendenzialmente sono io la corteggiatrice! Non lo so, mettiamo i puntini di sospensione.ha parlato anche di Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi: Con Oriana in casa ho avuto un ottimo dialogo. Ci tenevo a parlarle, ...