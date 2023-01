(Di martedì 10 gennaio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuovadel Gf Vip 7. Fulcrodiretta la burrascosa relazione, terminata, di Nicole Murgia e Andrea Maestrelli, la sorpresa di Clizia Incorvaia per la sorella Micol, i discussi comportamenti di Dana Saber, che hanno alterato gli equilibri. Ma come sono andati gli? Il Grande Fratello Vip ha conquistato 2.682.000 spettatori con uno share del 20.1%.tutto i dati di ieri sera, rivelati da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 9 gennaio 2023, su Rai1 la primade Il Nostro Generale ha conquistato 3.957.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Rai2 la nuova edizione di Boss in Incognito parte da 1.265.000 spettatori (7%). Su Italia1 Fast & Furious 5 ha raccolto 1.273.000 spettatori ...

Io Donna

... specialmente quando accade qualcosa ad un. Basti pensare a Zucchero , il noto cantante, che in ... Richard Gere,il suo look Come si sa Richard Gere è una persona che da sempre ha affascinato ...Le nomination Passiamo quindi alla parentesi dedicata alle nomination del Grande Fratello, in occasione della 27a puntata di ieri.le nomination che si sono svolte in Superled: Wilma Goich ... Grande Fratello Vip: ecco cosa accadrà nella puntata di questa sera Un istruttore di palestra di 63 anni avrebbe abusato più volte di una bambina di 10 anni, per cui è stato condannato a 9 anni di carcere, accusato di violenza sessuale. I ...Gf Vip 7, ecco gli ascolti della ventisettesima puntata. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.