Gf Vip 7 | Anna Pettinelli al vetriolo contro Attilio Romita e Dana Saber | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di martedì 10 gennaio 2023)non manca di esprimere la sua opinione sui concorrenti di questa edizione del Gf 7. Dopo alcuni commenti sue Antonella Fiordelisi, l’ex professoressa di Amici, è tornata sui social per esprimere la sua su. Durante la diretta della puntata di ieri sera, laha commentato duramente i due Vipponi. Suha detto:è fuori come un balcone.Anzi di più come un attico. Serve un esorcista!è fuori come un balcone.Anzi di più come un attico. Serve un esorcista!#gfvip —(@) January 9, 2023 Su ...