GF Vip 7 | Alberto De Pisis | “andate a farlo in camera vostra”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Al Grande Fratello Vip 2022 accade proprio di tutto, anche che un concorrente venga svegliato da Oriana Marzoli e Luca Onestini che scherzano con un bicchiere.Deha sbottato quando i due si sono avvicinati al suo letto, disturbandolo mentre stava riposando. Il giovane ha detto di tutto scatenando un putiferio, timoroso di essere coinvolto in un gioco troppo pericoloso. Ma di cosa si tratta? Che cos’hanno combinato i due gieffini? GF Vip 2022, il gesto di Oriana e Luca Onestini Durante la scorsa notte, Luca Onestini con un bicchiere pieno di acqua è andato in giro per tutta la casa, inseguendo Oriana Marzoli. I due si sono rincorsi, finendo poi nella stanza doveDestava dormendo. Quest’ultimo si è arrabbiato non poco per essere stato svegliato e poi ha sbottato quando ha visto quello che ...