Germania | morto Rainer Ulrich

(Di martedì 10 gennaio 2023) É stato a lungo vice allenatore del Bayern II, dal 2011 al 2018, collaborando con mister come Erik Ten Hag e Mehmet Scholl. Nella giornata di ieri è scomparsoUrlich all’età di 73 anni. Oliver Kahn lo ha voluto ricordare così: «La notizia checi rattrista tutti. Ha formato generazioni di giovani calciatori ed è stato anche per me una figura chiave quando ho iniziato». Da giocatore è stato una figura importante del Karlsruhe, che ne ha celebrato le oltre 300 presenze nel club, dove è stato dal 1971 al 1983, per poi diventarne anche l’allenatore nel 1998-99 L'articolo proviene da Calcio News 24.

