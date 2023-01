Germania | 17enne accoltella a morte insegnante

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Uno studente di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate undi 55 anni in una scuola professionale di Ibbenbueren nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia. Lo riferisce Der Spiegel. Lo studente si era recato nel pomeriggio a scuola, dove l’si trovava da solo in una classe. Dopo aver aggredito e ucciso il 55enne, il giovane ha chiamato la polizia e si è fatto arrestare senza opporre resistenza. Al momento non si conoscono i motivi dell’omicidio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

