Geolier | con ‘Il Coraggio dei Bambini’ conquista la Top Albums Debut Global

Rolling Stone Italia

... il 4 febbraio MARGHERITA VICARIO, il 12 febbraio DARGEN D'AMICO, il 19 febbraio. Inoltre è ... un Main Stage per gli eventi principali ed un Local StageEnzo Calabritta e altri animatori ...... quasi monocorde, dando ad ogni parola questo inarrivabile sentore di fatalità,tale leggiadria,tale immensa godibilità, facendotela quasi ballare, ha davvero dello straordinario.- '... Nessuno racconta Napoli come Geolier Il nuovo album del rapper napoletano Geolier ‘Il Coraggio dei Bambini’ è volato al primo posto negli ascolti globali di Spotify nel weekend di debutto.Geolier è il nome più caldo in circolazione. Per Lazza e Gué è il più forte rapper di nuova generazione in questo momento in Italia. Napoli, la sua città, lo innalza e lo supporta come un numero dieci ...