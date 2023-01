Genoa | Coda spinge per partire

Pianetagenoa1893.net

... ancora aggrappate all'aritmetica, mentre inVerona, Sampdoria e Cremonese difficilmente si ... e le residue superstiti dalla Serie B (Parma e): esulando in questa sede dalla scontata e ...In casapotrebbe esserci un casoche avrebbe chiesto al proprio agente di sondare il mercato per una nuova avventura. Il Palermo osserva Salvatore Molina del Monza, su cui c'è però anche l'... Il Genoa non cede Coda: ieri a colloquio col presidente Zangrillo - PianetaGenoa1893 We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Si è detto che il calciomerc ...Si intensifica la preparazione al Centro Sportivo Signorini per il Genoa del tecnico Alberto Gilardino. La squadra rossoblu sta preparando il ritorno al calcio giocato dopo la sosta natalizia. Ma la..