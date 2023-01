Genitori finlandesi | sistema scuola italiana “povero” Spicola | “stop ossessione notifiche dei voti numerici tramite APP del registro Cambiare sistema reclutamento docenti | no differenziazioni autonomiste”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ce li siamo immaginati armi e bagagli, con i quattro figli sottobraccio ancora in pigiama pur di salvarli da unche ne mortifica il benessere, ma nessuno ha stentato a credere alla veridicità del loro racconto. Diciamolo: ciò che hanno scritto è purtroppo, in molti casi, esattamente quello che ci si aspetta di trovare, l’eccezione sarebbe il contrario (non a caso per descriverla si usano espressioni come ‘docente o dirigente illuminato’, la normalità sono le tenebre, evidentemente). Tra i commenti più seguiti, quello su Huffington Post a firma di Mila, docente ed esperta di politiche educative con una lunga militanza nel PD, oggi attiva in diversi progetti di empowerment per le ragazze. L'articolo .