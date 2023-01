GdS – Da Thiaw e Adli a CDK e Origi | il mercato del Milan è ancora inesistente

Leggi su justcalcio

(Di martedì 10 gennaio 2023) 2023-01-09 12:55:08 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il 2-2 con la Roma ha riaperto quella che per ora è una ferita che non cessa di sanguinare: l’apporto scarso, in certi casi nullo, dei nuovi acquisti nello scorsoestivo. La pazienza è la virtù dei forti, ma una squadra che punta allo scudetto di pazienza ne può avere fino a un certo punto. Vediamo allora, in ordine di ruolo, come sta andando la stagione di chi ha messo piede aello per la prima volta in questa stagione. Dest è arrivato dal Barcellona all’ultimo momento per sostituire il lungodegente Florenzi. A un certo punto è diventato indispensabile perché si è fatto male anche Calabria. In campionato debutto horror col Napoli, poi si è ripreso pian piano, pur senza strabiliare. Ha giocato un buon Mondiale ma adesso è nuovamente chiuso da ...