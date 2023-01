Gattamelata Padova | primo sopralluogo del Comitato per restauro Sgarbi | no a Commissione Vaticano

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’arcivescovo Fabio Dal Cin , delegato pontificio per la Basilica di Sant'Antonio, ha salutato questa mattina l’inizio dei lavori deltecnico-scientifico per la valutazione dello stato di...

Erasmo da Narni detto, condottiero al servizio della Serenissima che scelse di fermarsi a vivere a, mai avrebbe immaginato che un giorno sarebbe finito al centro di uno scontro diplomatico tra Governo e ......di procedere del Comitato tecnico - scientifico guidato dal delegato pontificio della basilica di, monsignor Fabio Dal Cin che da tempo insiste per trasferire la statua equestre di... Padova, scontro Sgarbi-Vaticano sulla statua del Gattamelata: "Non va rimossa dalla piazza, decide lo Stato" Nuovo capitolo dello scont ...L'arcivescovo Fabio Dal Cin , delegato pontificio per la Basilica di Sant'Antonio, ha salutato questa mattina l'inizio dei lavori del Comitato ...