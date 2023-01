Gasp elogia Højlund | “Ha fatto una prestazione straordinaria”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Bologna. Altri punti strappati di rimonta, ma stavolta sono tre. L’Atalanta ribalta il Bologna da 1-0 a 1-2 e si porta -3 dal quarto posto in classifica. Soddisfazione per Gian Pieroerini, che in conferenza stampa si è soffermato sulla capacità di ribaltare il punteggio. “Le partite durano 90 minuti, e nei 90 minuti ci sono più partite. è chiaro che partire sotto non è facile, sia perché ci si innervosisce, sia perché l’avversario si galvanizza. C’era un Bologna pimpante, che ripartiva, era complicata. Poi è andata meglio” ha affermato il mister. “Giocavamo contro una buona squadra, le difficoltà ce le siamo trovate per merito degli avversari. E averla ribaltata è stato un grande merito nostro. I due gol sono stati costruiti tecnicamente bene, poi abbiamo difeso con i denti. Le partite non sono facili, bisogna saperle soffrire. Noi partiamo piano e quando gli ...