Gaffe al Tg3 | il ministro napoletano diventa San Gennaro VIDEO

RaiNews

Quella avvenuta in studio domenica con Antonio Ingroia non è che una piccolain confronto a ... A fine febbraio durante un collegamento con ilil segretario del PD Enrico Letta parlava di come ...Bufera sulLazio. A scagliarsi contro la Rai ci pensano i tifosi. Motivo Tutta colpa di un'intervista. ... Ma se laè sfuggita alla redazione, lo stesso non si può dire dei telespettatori ... Gaffe di Cristiano Ronaldo in Arabia: "Sono contento di essere qui in Sudafrica" Il conduttore del notiziario delle 20 storpia il nome del titolare della Difesa Crosetto: il politico di FdI confuso con un famoso giornalista sportivo.«Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare qui in Umbria». E' questa l'apertura in diretta Rai2 dell'inviata Carlotta Balena, dimenticandosi di trovarsi però nel capoluogo pug ...