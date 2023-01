Fusi | Osimhen sta facendo un grande campionato | il Napoli sta dimostrando di avere qualcosa in più di tutti

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luca, ex calciatore del, ha parlato a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “Comparazioni tra il mioche vinse lo scudetto e questo? È sempre difficile fare paragoni a distanza. Noi avevamo Diego Maradona. Ildi oggi ha un allenatore che sà dove vuole arrivare e si può ripetere quel risultato.staune si staun attaccante divalore. In questo contesto dal primo all’ultimo giocatore utilizzato dall’allenatore ha fatto bene. Se c’è un trofeo che ricordo con piacere maggiore? Sonobelli e si vivono. La Coppa Uefa colè stato il mio primo ...

