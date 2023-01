Fuori dal coro | alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata

Corriere dello Sport

... è anche quella più rilevantepunto di vista demografico. Con i suoi circa 10 milioni di abitanti , a cui andrebbero aggiunti anche i pendolari e gli studentisede che non spostano la ...... la crescita dovrebbe rallentare allo 0,5% nel 2023, 1,9 punti percentuali al di sotto delle previsioni precedenti e la performance più debole al didelle recessioni ufficiali1970. In Cina,... Roma, Wijnaldum ancora lontano fuori dal gruppo Per gli amanti delle statistiche, quelle di casa nostra, Matteo Mecacci è l’ultimo allenatore riuscito a vincere un campionato con la Mens Sana. Era il giugno del 2015, Mecacci aveva 29 anni e appena ...La storia di Ochek, migrante 21enne tra i 73 sopravvissuti a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere: “Fino al giorno in cui non ho ...