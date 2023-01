ilgazzettino.it

...NEL MIRINO Non soloma è un po' tutto il litorale ad essere preso di mira dalla banda. Al primo stabilimento di , in zona 'Mare Nostrum', al chiosco 40° all'Ombra a fine dicembre i...Colpo grosso alla Saf Srl di, azienda di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di vini e bevande, svaligiata da una banda dipoi scappata con il furgone della ditta. Il furto, ma anche ... Fregene, ladri rubano dall'auto i farmaci per un bambino malato oncologico. L'appello disperato della mamma Erano andati a fare una passeggiata sul lungomare di Fregene per trascorrere qualche ora davanti al mare e non pensare più a niente. Giulia doveva fermarsi qualche giorno con il ...