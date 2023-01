(Di martedì 10 gennaio 2023) Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, ha accusato ilMeloni di non aver preso le giuste distanze da quanto accaduto in ...

Globalist.it

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, ha accusato il governo Meloni di non aver preso le giuste distanze da quanto accaduto in Brasile, con i fan di Bolsonaro che hanno letteralmente ......del supporto politico da parte del gruppo Parlamentare Alleanza Verdi - Sinistra ()'. Di qui la decisione di passare al gruppo Misto. Una svolta che incrina ulteriormente i rapporti con... Fratoianni (Avs): “Dopo i selfie con Bolsonaro, colpevoli silenzi e ritardi del governo” "Mentre si alzava tempestivamente la condanna netta dei leader di tutto il mondo per quello che accadeva a Brasilia, la destra al governo nel nostro Paese faceva una figura da peracottari".Si chiude con un divorzio la (brevissima) liason politica tra Aboubakar Soumahoro e l'Alleanza Verdi Sinistra. Il sindacalista dei braccianti, ...