Franco Sebastio | morto a 80 anni il magistrato che ha svelato all’Italia i veleni e i morti dell’Ilva di Taranto

(Di martedì 10 gennaio 2023) Èa 80, ex procuratore della Repubblica di, ilche ha guidato il pool di inquirenti che ha portato alla sbarra la famiglia Riva insieme a una parte della politica locale e regionale nella maxi inchiesta “Ambiente svenduto” sull’Ilva di. Poliziotto, cancelliere,e poi politico e ancora manager. Mille vite, tutte vissute con la stessa passione e il sorriso perennemente stampato sul volto. Nel 1962 aveva vinto un concorso come cancelliere alla pretura di Fasano, in provincia di Brindisi, sulle orme del padre e del nonno, entrambi cancellieri a, ma nel 1969fece il salto superando le prove che gli permisero di ...

Agenzia ANSA

Grazie a lui a Taranto è stata possibile una lotta ai reati ambientali fin dai tempi dell'Italsider di Stato. Ha portato una città a liberarsi dal dominio di un sistema di potere malato. Grazie a lui ...E' morto all'età di80 annimagistrato, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Nella sua lunga carriera si è occupato di importanti inchieste che hanno riguardato gli anni della grande ... Morto ex procuratore di Taranto Sebastio, indagò sull'Ilva TARANTO - Si è spento all'età di 80 anni Franco Sebastio, ex procuratore di Taranto e simbolo della lotta all'inquinamento industriale, che avviò l'inchiesta sull'Ilva gestita dai Riva denominata 'Amb ...di Antonello de Gennaro Franco Sebastio, ex procuratore capo della città di Taranto si è spento. 80 anni , era ricoverato in ospedale da qualche giorno, ma si è spento poche ore fa. Ha guidato numeros ...