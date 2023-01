Francia | Lloris su Maignan | ‘Sappiamo che…’

Calciomercato.com

Ecco le sue dichiarazioni Hugo, portiere del Tottenham, ha annunciato il ritiro dalla ... Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che la...Hugo, da vicecampione del mondo dopo la coppa iridata alzata al cielo della Russia nell'estate ... Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che lanon è di nessuno e ... Francia, Lloris dice addio alla nazionale: Maignan è il nuovo numero 1 Commenta per primo Il Tottenham è alla ricerca del sostituto di Hugo Lloris , il cui futuro agli Spurs appare sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dal Telegraph , la dirigenza inglese ha mes ...Io per primo penso che dietro la squadra è pronta per continuare e c’è anche un portiere pronto (Maignan, ndr)”. Il capitano della Francia, Hugo Lloris, ha deciso di ritirarsi dalla sua… Leggi ...