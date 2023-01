Francia | Lloris | «Mai stato un pararigori | non so destabilizzare l’avversario»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Le parole didopo l’addio alla nazionale: «Rigori? Non so fare il pagliaccio in porta, ne» Dopo il suo addio alla nazionale francese, Hugo, intervista da L’Equipe, ha ammesso di non essere un grande paratore di rigori. Di seguito le sue parole. RIGORI – «In generale non sonomolto bravo nella mia carriera. Questo però non mi ha impedito di parare rigori importanti. Ho vinto tanto e ho perso tanto ai rigori. Non so fare il pagliaccio in porta, né… Sono troppo razionale, troppo onesto per andare su quel terreno. Non so vincere così, anche se non volevo nemmeno perdere in quel modo…». FRECCIATA A MARTINEZ? – «No, dobbiamo esaltare la vittoria dell’Argentina e dire che è ...