Francia | Le Graet in bilico | Macron sonda Platini per la presidenza

Sky Sport

Ore convulse in casa. Dopo l'ufficializzazione del rinnovo di Deschamps, infatti, le dichiarazioni del presidente della Federcalcio transalpina Noel Lein merito alla trattativa (...Pregherò Noël Ledi ingiungere queste conclusioni non appena le avrà, alla fine di gennaio. Abbiamo preso la decisione di aprire una nuova sezione in questo audit. Non direi altro su ... Francia, il presidente della Federcalcio si scusa dopo la bufera per le frasi su Zidane Zidane è diventato un caso di stato in Francia. La parole di Le Graët, il capo della Federazione Francese si sono rivelate un clamoroso autogol. Il dirigente, per rafforzare la posizione di Deschamps ...Dopo le frasi irrispettose rivolte a Zinedine Zidane, a distanza di 24 ore Le Graët torna sui suoi passi: le scuse del presidente della FFF ...