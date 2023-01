Francia | Le Graet accusato di molestie sessuale

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo le parole su Zidane, il presidente della federcalcio francese, Noel Leè di nuovo al centro della polemica, questa volta persessuali Noel Le, presidente della Federcalcio Francese è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta non per le sue parole su Zidane, ma per qualcosa di ben più grave. Leè infattidisessuali. Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra ha commentato l’intervista di Sonia Souid, la donna che lo ha. «Brava Sonia Souid per il coraggio della tua testimonianza. Le nostre verifiche saranno puntuali» ha commentato la ministra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Mediaset

Dopo le parole su Zidane, il presidente della federcalcio francese, Noel Leè di nuovo al centro della polemica, questa volta per molestie sessuali Noel Le, presidente della Federcalcio Francese è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta non per le sue parole su Zidane, ma per qualcosa di ben più grave. ...... ha parlato male di Zidane, un idolo intoccabile in. Anzi, 'una leggenda da rispettare', come ha ricordato Mbappé in un tweet che ha aperto il processo nei confronti di Le, stamane ... Francia, Le Graet accusato di molestie sessuali da un'agente: "Voleva portarmi a letto" - Sportmediaset Amelie Oudea-Castera, Ministro dello Sport francese, è intervenuta in conferenza stampa dopo le dichiarazioni di Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, su Zinedine Zidane… Leggi ...Il presidente della Federcalcio avrebbe fatto avances esplicite alla procuratrice Sonia Souid. Sarà interrogato dagli inquirenti ...