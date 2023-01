Francia | il governo va avanti sulla riforma delle pensioni | l’età salirà fino a 64 anni Fine dei regimi speciali e minime rivalutate a 1200 euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilfrancese vacontestata. Come annunciato in conferenza stampa dalla prima ministra Elisabeth Borne,per lasciare il lavoro sarà elevata gradualmente di 3 mesi ogni anno e sarà di 64nel 2030. L’esecutivo vuole spingere il progetto e farlo approvare dal Parlamento nonostante la forte opposizione dei sindacati, della sinistra e del 70% dell’opinione pubblica. Fra gli annunci della premier Borne, “ladi gran parte dei, per una questione di equità”, uno dei principali motivi che in passato ha provocato la protesta dura in particolare degli cheminot, i ferrovieri, che insieme con il personale dei mezzi pubblici di trasporto hanno ...