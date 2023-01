Francia | Hugo Lloris si ritira | porte aperte per Maignan

Eurosport IT

, è il turno di Maignan: Lloris conferma E che Mike Maignan sarà il successore alla titolarità dellalo ha confermatoLloris in persona. Intervistato sempre dall'accreditato L'...Le parole di Lloris dopo l'addio alla nazionale: "Rigori Non so fare il pagliaccio in porta, ne destabilizzare l'avversario" Dopo il suo addio alla nazionale francese,Lloris, intervista da L'Equipe, ha ammesso di non essere un grande paratore di rigori. Di seguito le sue parole. RIGORI - "In generale non sono stato molto bravo ... Francia, Hugo Lloris lascia la porta della Nazionale a Mike Maignan ... Il quotidiano francese non ha dubbi: sarà il rossonero a prendere il posto del capitano uscente! A confermarlo anche il giocatore in persona ...Fonte: tuttomercatoweb.com MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it In Francia si è chiusa un'era. Hugo Lloris ha annunciato ieri sera il suo ritiro dalla Nazionale. Dopo 145 presenze e un titolo ...