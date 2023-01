Adnkronos

Per il segretario generale dell'Unsa, Laurent Escure questa riforma annunciata da Borne 'non era necessaria': 'non c'era urgenza di mettere in equilibrio il sistema pensionistico' inIl presidente Emmanuel Macron torna a soffiare sulle braci ardenti della contestazione sociale sventolando la "madre di tutte le riforme": quella delle pensioni. Dopo una serie di rinvii, revisioni e ... Francia alza l'età della pensione a 64 anni: scattano le proteste (Adnkronos) – Il governo francese, guidato da Elisabeth Borne, dopo aver incontrato nei giorni scorsi le parti sociali, annuncia la riforma delle pensioni. Nel 2030 l’età per andare in pensione salirà ...In Francia il governo ha presentato una riforma che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni entro il 2030.