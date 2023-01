Francesio | Contro la violenza allo stadio servono soldi  

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - Alladentro e fuori gli stadi “non ci può essere soltanto una risposta di tipo poliziesco. Serve un modello di sistema,. In Inghilterra hanno speso miliardi per cambiare gli stadi ed eliminare gli hooligans, e ci hanno messo anni.scelte chiare e investimenti certi”. Giovanni, 52 anni, direttore editoriale della narrativa italiana di Mondadori, studia e osserva il tifo organizzato almeno da una ventina d'anni, essendo lui stesso un uomo di curva, quella del Mantova. Sul mondo dei tifosi di calcio ha scritto due libri: ‘Tifare', del 2008, scritto per Sperling & Kupfler, e ‘A porte chiuse', con Lorenzo Contucci nel 2013 per Hoepli). “Volevano cacciare i violenti dagli stadi, hanno cacciato tutti tranne i violenti”, dice in ...