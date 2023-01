Francesca Pascale e la speciale dedica social a Paola Turci

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 10 gennaio 2023)sono una delle coppie più romantiche del panorama dello spettacolo. Le due sono convolate a nozze solo quest’estate, ma già sognano una famiglia insieme. Le due non si risparmiano anche per qualche scattoin dolce compagnia, come gli ultimi condivisi sul loro profilo Instagram. E continuano a viversi la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.