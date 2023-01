Formula 1 | ritiro Lewis Hamilton | annuncio spiazzante | tifosi senza parole

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 10 gennaio 2023)1, continuano a circolare i rumors su un possibiledi: in giornata, è arrivato un. La1 attira ogni anno milioni di appassionati. La popolarità di questo sport è in continua crescita: lo spettacolo in pista aumenta di anno in anno, con stravolgimenti tecnici e regolamentari che mischiano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.