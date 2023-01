(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – C’è tempo fino al 18per cogliere le opportunità offerte dall’Avviso 2/2022 di, che stanzia 1,5 milioni di euro per favorire la crescita della competitività aziendale grazie all’investimento formativo sulla. L’Avviso 2/2022 si propone, infatti, di contribuire a diminuire il ‘gender gap formativo’ attraverso il finanziamento di interventi di sviluppo delle competenze manageriali rivolti a donne manager sui temi del cambiamento, della twin transition e dell’inclusione. I piani formativi potranno riguardare una delle seguenti Aree di intervento: sostenibilità ambientale e sociale, transizione digitale, gestione dei rischi (rischio energetico, finanziario, sicurezza della supply chain, sicurezza dei dati) e delle crisi, competenze per il cambiamento, diversity ...

Adnkronos

Destinatarie della formazione potranno essere esclusivamente le dirigenti occupate presso le aziende aderenti a. Ogni impresa potrà presentare un piano formativo aziendale singolo e ...Con l'Avviso,sceglie di dare un segnale chiaro in questa direzione: aumentare la partecipazione delle donne manager all'attività formativa, soprattutto nelle medie e nelle piccole ... Fondirigenti: 1,5 mln per leadership femminile, candidature entro il 18 gennaio (Adnkronos) - C’è tempo fino al 18 gennaio per cogliere le opportunità offerte dall’Avviso 2/2022 di Fondirigenti, che stanzia 1,5 milioni di euro per favorire la crescita della competitività aziendal ...