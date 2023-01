Fondi | al via i lavori di restyling del mercato di via Gioberti | operatori in trasferta

(Di martedì 10 gennaio 2023)– Prenderanno il via martedì 10 gennaio ididelcoperto di via. L’intervento, possibile grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro, oltre a mettere in sicurezza la struttura, darà un volto completamente nuovo agli interni dell’edificio. Con l’apertura del cantiere, gligiornalieri si sposteranno nell’adiacente via Ugo Foscolo mentre, soltanto la domenica, l’interosarà traslato nel parcheggio antistante lo stadio Arnale Rosso. È quanto deciso nel corso dei vari incontri che si sono tenuti prima e durante le festività natalizie. “Grazie alla concertazione e alla collaborazione – commentano il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato ...

