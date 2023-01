Firmata la terza dichiarazione congiunta Nato-Ue

(Di martedì 10 gennaio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Lae l'Unione Europea hanno firmato ladi cooperazione. A siglare l'accordo sono stati il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen.“Far avanzare ulteriormente il partenariato strategico tra lae l'Unione europea è più importante che mai”, ha spiegato Stoltenberg. “Quasi un anno fa, poche ore dopo l'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio, noi tre ci siamo incontrati qui al quartier generale della. Il presidente Putin voleva conquistare l'Ucraina in pochi giorni e dividerci. Su entrambi i fronti ha chiaramente fallito”, ha aggiunto. Per il segretario generale della ...

