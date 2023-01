Firenze | striscione degli anarchici su Palazzo Vecchio Rimosso dalla polizia municipale

La Repubblica Firenze.it

Srotolato unoa sostegno dell'anarchico recluso nel carcere di ...... è questa la scritta comparsa su unocalato dal tetto di Palazzo Vecchio da due persone che sono riuscite a raggiungere la sommità della sede dell'amministrazione comunale di. I ... Firenze, anarchici su Palazzo Vecchio con striscione per Cospito "Il 41bis è tortura, solidali con Alfredo. Liber3 tutt3". E' lo striscione esposto oggi in piazza della Signoria a Firenze, dove si è tenuta una protesta in solidarietà con Alfredo Cospito, militante ...Soddisfatto per la vittoria arrivata contro l'Ascoli in Coppa Italia, il mister della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato così ai media presenti, tra cui ...