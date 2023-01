Adnkronos

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di, del Nucleo Operativo della Compagnia di Oltrarno e della stazione di Grassina che indagano sull'accaduto anche grazie all'...Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di, nucleo operativo della compagnia di Oltrarno e stazione di Grassina che indagano sull'accaduto anche grazie all'ausilio di ... Firenze, muore investito da auto all'Antella: caccia al pirata della strada Indagini in corso da parte dei carabinieri dopo il rinvenimento di un uomo in fin di vita per strada all’Antella, frazione del Comune di Bagno a Ripoli. Questa mattina, martedì 10 gennaio, poco prima ...(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo, probabilmente vittima di un pirata della strada, è stato rinvenuto alle porte di Firenze. Questa mattina poco prima delle ore 6, in località Antella, frazione del ...