Firenze | al via il restauro dell’ex Majestic in piazza dell’Unità Al suo posto il lussuoso W Florence di Marriott

055firenze

Un uomo di 87 anni è morto per intossicazione da fumi a causa di un incendio nella sua abitazione inXXVII Aprile, nel quartiere di Iolo, a Prato. Il fumo inalato secondo le prime ricostruzioni gli è stato fatale. L'allarme è scattato alle 18.45 quando la badante è tornata dopo aver fatto la ......Questura di. La sostanza era stata suddivisa in una quindicina di confezioni che i cani poliziotto, durante un controllo, hanno trovato nascosti tra i binari ferroviari che costeggiano... Firenze, i cantieri della settimana in città: nuovo asfalto in viale ... La riqualificazione completa della struttura di proprietà della società Progetto Majestic, spiega Tétris in una nota, porterà alla nascita di un aggregato a destinazione ricettiva per il segmento 5 st ...Il Ministro Anna Maria Bernini a Firenze per Conservatorio “Luigi Cherubini”, Accademia di Belle Arti e ISIA Stamani al Teatro Niccolini, in via Ricasoli, a Firenze, il Conservatorio di Musica “Luigi ...