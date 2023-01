Fiorentina | Italiano con Gonzalez sogna la rimonta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Laha ritrovato Nicodopo il lungo calvario della prima parte di stagione, con luilain classifica Laha ritrovato Nicodopo il lungo calvario della prima parte di stagione, con luilain classifica. La sua qualità, i suoi strappi e la sua velocità possono essere un’arma importante per la squadra viola da qui in avanti.e la società vogliono risalire la china e con l’argentino potrebbe cambiare anche il modo di giocare e di servire le punte. Il gol contro il Sassuolo è stata una liberazione per lui dopo un periodo difficile. Sente la fiducia del tecnico e della società, ora vuole ripagarla sul campo. Lo ...

La 17esima giornata di campionato si è aperta sabato con la vittoria dellasul ... Il campionato di calciocomincia il 13 agosto : quest'anno si inizia in anticipo per permettere ...Inoltre, è con questa legge che viene introdotto nell'ordinamentola misura del Daspo, ...della Roma durante i disordini che hanno preceduto la finale di coppa Italia tra Napoli e. ...Riparte la Coppa Italia con le big che entrano nel tabellone. E' la settimana degli ottavi: oggi in campo Inter-Parma, domani è il turno di Milan-Torino. Chiudono giovedì Fiorentina-Samp e Roma-Genoa.Oggi la Fiorentina e Giacomo Bonaventura comunicheranno il rinnovo del contratto per spostare la conclusione del rapporto da giugno 2023 a giugno dell’anno prossimo. Annuncio atteso di ...