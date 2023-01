Fiorentina-Ascoli oggi in tv | canale | orario e diretta streaming ottavi Coppa Italia Primavera 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match deglidi finale della. Siamo giunti nella fase calda della competizione per U19 e allo stadio Torrini in palio c’è il pass per i quarti che si disputeranno a febbraio: chi la spunterà, la formazione viola o quella bianconera? Appuntamento alle ore 12 di martedì 10 gennaio,tv enon disponibile,scritta su Sportface. SportFace.