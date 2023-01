Fiorello mostra per sbaglio il numero di Alessia Marcuzzi e lei pubblica l’ondata di messaggi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non sono ancora tornati sugli schermi televisivi dopo la pausa invernale, mae Fabrizio Biggio stanno già creando scompiglio. I conduttori di Viva Rai2, in attesa di ricominciare la trasmissione, si sono dedicati ad alcune dirette Instagram. Ed è stato proprio durante una di queste che, involontariamente, hannoto al pubblico ildi, la quale di conseguenza è stata riempita di chiamate eda parte dei fan. Vi raccomandiamo...e Paolo Calabresi si lasciano: "Resta immutato l'amore che abbiamo costruito" La presentatrice televisivae l'imprenditore Paolo Calabresi si ...

La Stampa

Ma mentre Fabrizio lanciava la telefonata,, incautamente, inquadrava lo schermo dello smartphone, dove in bellac'era il numero della Marcuzzi salvato come 'Alla Ultimo' Dopo qualche ...... erano pronti a chiamare la conduttrice per promuovere appunto il suo nuovo programma ma, mentre Biggio (che ha sposato una cugina di Alessia Marcuzzi) lanciava la telefonata,inquadrava lo ... Fiorello mostra il numero di telefono di Alessia Marcuzzi, la ... La gaffe di Fiorello e Fabrizio Biggio In attesa di tornare in tv Fiorello ... la coppia di comici hanno chiamato la loro collega e amica, mostrando ingenuamente il numero di telefono della diretta ...Leggi anche Alessia Marcuzzi infiamma i social mostrando a tutti i suoi sex toys! La gaffe è avvenuta questa mattina, durante una diretta su Instagram di Fiorello e Fabrizio Biggio. I timonieri di ...