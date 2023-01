Fiorello e Biggio svelano numero Marcuzzi in diretta | la conduttrice inondata di messaggi

ilmessaggero.it

e Fabrizionon sono ancora tornati su Rai2 dopo la pausa festiva ma già creano scompiglio. I due stamattina hanno inquadrato il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi in diretta su ...... erano pronti a chiamare la conduttrice per promuovere appunto il suo nuovo programma ma, mentre(che ha sposato una cugina di Alessia Marcuzzi) lanciava la telefonata,inquadrava lo ... Alessia Marcuzzi, Fiorello e Biggio svelano (per sbaglio) il numero della conduttrice in diretta: lei pubblica Da martedì 10 gennaio arriva in prima serata su Rai 2 Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomer, ovver ...Il numero di telefono di Alessia Marcuzzi reso di pubblico dominio. L'errore è stato commesso stamattina durante una diretta Instagram da Fiorello e Fabrizio Biggio, che hanno ...