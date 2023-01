Finiscila e vergognati Allegri e Spalletti | una bomba alla vigilia di Napoli-Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lucianoe Massimilianonon si parlano dall'11 settembre 2021, ovvero dpartita vinta dal2-1 in rimontaterza partita dello scorso campionato. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, le comunicazioni tra i due allenatori toscani si sono interrotte da quell'episodio. Tutta colpa di un episodio che si è verificato al termine del match, quando- probabilmente nervoso per il risultato - ha risposto male a. Quest'ultimo si era recato verso la sala stampa per salutare il collega, che però si è rivelato tutt'altro che cordiale. Anzi, aveva reagito in maniera aggressiva: “La finisci di far casino con gli arbitri? Ti devi vergognare”.aveva risposto a tono: “Ma cosa stai dicendo? ...