Fimmg | 2 milioni di cittadini senza medico di famiglia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sono 2italiani che rischiamo di restaredi base. È la denuncia della, la Federazione italiana medici di medicina generale, che accusa alcune Regioni italiane di aver impedito ai medici di base in formazione di assumere incarichi provvisori e in sostituzione lasciando scoperti così molti studi medici, ambulatori e presidi di emergenza. Il fatto sarebbe avvenuto per un errore interpretativo della normativa vigente considerata poco chiara dalla Regioni La denuncia della, fonte politica7.it2diitaliani resterannodi. È quanto denuncia laper cui a causa di un errore ...

'Stiamo assistendo ad uno scandaloso paradosso - commenta la Segretaria nazionale della FIMMG Formazione, Erika Schembri - più di 5mila medici che finora hanno garantito l'assistenza ai cittadini rischiano di essere bloccati, lasciando quasi 2 milioni di italiani senza medico di famiglia. È quanto denuncia in una nota la FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia), che lancia l'allarme sulle conseguenze di tale decisione. Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Per un mero errore interpretativo, alcune Regioni hanno deciso di impedire ai medici in formazione di assumere incarichi provvisori e di sostituzione di medicina generale.